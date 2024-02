Na Santa Casa, Casa Rosa retoma atendimentos

Médico Mastologista do projeto, Dr. Victor Rocha anuncia inauguração para mês de Março

Na última sexta-feira (16), a Casa Rosa retomou seus atendimentos em um novo local, na antiga Ala Psiquiátrica da Santa Casa, com entrada na lateral da Escola de Saúde do Hospital, localizada na Avenida Mato Grosso, 421. O médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha anunciou que a inauguração oficial está prevista para o mês de março.

Dr. Victor Rocha explicou que, mesmo com as obras em andamento, foi decidido retomar os atendimentos para garantir que as pacientes possam realizar a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Ele ainda ressaltou que a reforma e a mobília do local estão em andamento, e a data de inauguração será divulgada em breve.

Pacientes como Mirella Biagi, 18 anos, elogiaram a consulta esclarecedora proporcionada pelo Dr. Victor Rocha, enquanto Maria José, 48 anos, expressou sua satisfação por finalmente passar por uma consulta com mastologista e realizar exames no mesmo dia.

O projeto Casa Rosa tem como objetivo inicial oferecer consultas e exames em mastologia, com planos futuros de expandir seus serviços para incluir ginecologia obstetrícia, pediatria e saúde do homem. O Dr. Victor Rocha ressaltou que também estão programadas inclusões como acompanhamento à gestante, atendimento às crianças e prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Para ser atendida na Casa Rosa, a mulher deve buscar encaminhamento na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência para o ambulatório de mastologia do Dr. Victor Rocha. Vale lembrar que a Casa Rosa está localizada na antiga ala psiquiátrica da Santa Casa (entrada pelo portão lateral da Escola de Saúde do hospital – Avenida Mato Grosso, 421).”

