AACC/MS promove feirão de liquidação para apoiar crianças com câncer

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) prepara-se para realizar seu tradicional Feirão de Liquidação nos dias 6 e 7 de março. Com uma proposta solidária, o evento de dois dias oferecerá uma ampla variedade de produtos a preços acessíveis, sendo uma oportunidade única para os visitantes renovarem guarda-roupa, decorarem suas casas e ainda contribuírem com uma nobre causa.

Com mais de cinco mil itens em oferta, que incluem roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos e decoração, o feirão é uma verdadeira mina de tesouros para os amantes de boas barganhas. A particularidade deste evento é que todos os produtos serão vendidos a apenas 8 reais cada, permitindo que os participantes façam suas compras sem pesar no bolso.

O feirão ocorrerá das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, proporcionando dois dias inteiros para explorar as ofertas. As opções de pagamento são diversas, incluindo pix, dinheiro, débito e crédito, com a possibilidade de parcelamento para compras acima de 100 reais.

Mais do que uma oportunidade de compras, o Feirão de Liquidação da AACC/MS desempenha um papel crucial como fonte de recursos para a instituição. Com despesas mensais que ultrapassam os 300 mil reais, o evento contribui para manter o importante trabalho de apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, assim como suas famílias.

Além do feirão, o Bazar e o Brechó da instituição também estarão em pleno funcionamento, oferecendo descontos especiais de 20% em todas as peças novas e seminovas, incluindo algumas de marcas famosas.

O Feirão de Liquidação da AACC/MS acontece no auditório da instituição, localizado na avenida Ernesto Geisel, 3475. A instituição reforça a importância da participação da comunidade para garantir a continuidade dos serviços prestados pela AACC/MS.

Serviço

Dias: 06 e 07 de março – das 8h às 17h (sem intervalo de almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475 – Orpheu Baís.

Informações: (67) 3322 8000 (telefone e WhatsApp)

