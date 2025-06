Colisão entre duas motos e um carro interdita parcialmente a Avenida Duque de Caxias em Campo Grande

Um acidente envolvendo duas motocicletas e um carro causou a interdição parcial da Avenida Duque de Caxias com a Rua Joaquim Dornelas, nas proximidades da Praça Newton Cavalcante, na manhã desta quinta-feira (12). O trânsito no local ficou lento e exigiu atenção redobrada dos motoristas que trafegavam no sentido Centro–bairro.

De acordo com informações preliminares do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), os dois motociclistas seguiam pela avenida quando foram surpreendidos por um carro que cruzou a Rua Joaquim Dornelas, provocando a colisão. As causas exatas do acidente ainda serão apuradas.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro às vítimas, mas até o momento não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da Avenida Duque de Caxias precisaram ser interditadas, o que impactou o fluxo de veículos na região, especialmente nos horários de pico.

A orientação da polícia é que motoristas reduzam a velocidade ao se aproximar do trecho e mantenham atenção redobrada, especialmente em cruzamentos urbanos com grande fluxo de veículos.

A Polícia de Trânsito continua no local para organizar o tráfego e apurar as circunstâncias do acidente. Mais informações devem ser divulgadas ao longo do dia conforme o andamento da investigação e a atualização do estado de saúde das vítimas.

