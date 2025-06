Colisão entre dois veículos deixa três feridos na BR-262

Tentativa de ultrapassagem pode ser sido causa da colisão frontal

Na manhã desta quarta-feira (11), um acidente grave aconteceu em Três Lagoas. Três pessoas ficaram feridas com a colisão na BR-262, saída da cidade.

Segundo o TL Notícias, o acidente teria ocorrido após um dos carros realizar uma ultrapassagem, que resultou na colisão frontal.

Uma das vítimas teve fratura exposta e as causas do acidente ainda serão investigadas. Os dois veículos envolvidos ficaram destruídos.

Outras vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade.

