Feriado de Santo Antônio altera funcionamento de serviços em Campo Grande nesta sexta-feira

A sexta-feira (13) será marcada pelo feriado municipal em comemoração ao Dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande. Com isso, diversos serviços públicos e privados terão mudanças no funcionamento. Para evitar contratempos, confira abaixo o que abre e fecha na Capital durante o feriado:

Serviços Públicos

Repartições públicas – Não haverá expediente em órgãos municipais e estaduais.

Delegacias – Apenas as unidades plantonistas estarão abertas:

Depac Cepol

Depac Centro

4ª Delegacia

Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher)

UPAs, PAI e CRSs – Funcionamento normal, 24 horas, inclusive durante o feriado.

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) – Todas as sete unidades (adulto e infantil) funcionarão em regime de 24 horas.

CEM (Centro Especializado Municipal) – Estará fechado, sem atendimento para consultas ou retirada de medicamentos.

CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) – Funcionamento normal, das 6h às 22h, inclusive para adoção de animais.

Saúde e Doação de Sangue

Hemosul – Estará aberto para doação de sangue das 7h às 12h.

No sábado (14), o funcionamento será das 7h às 17h.

Serviços Bancários e Postais

Bancos – Não haverá atendimento ao público. Saques e depósitos poderão ser feitos apenas nos caixas eletrônicos.

Correios – Todas as agências estarão fechadas.

Comércio e Supermercados

Comércio de rua – Poderá funcionar normalmente, a critério dos lojistas.

Supermercados – Podem abrir normalmente, conforme decisão de cada rede.

Shoppings

Bosque dos Ipês – Atendimento normal, das 10h às 22h.

Shopping Campo Grande – Funcionamento regular, das 10h às 22h.

Norte Sul Plaza – Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Pátio Central – Funcionará em horário especial, das 9h às 16h.

Outros Locais

Feira Central – Atenderá normalmente a partir das 16h.

Bioparque Pantanal – Aberto em horário especial, das 8h30 às 14h30, com última entrada até esse horário.

A visita é gratuita, mas exige agendamento prévio pelo site: bioparquepantanal.ms.gov.br

Atenção redobrada: Mesmo com o feriado, alguns serviços essenciais seguem em funcionamento para atender à população. Em caso de necessidade, o telefone 153 da Guarda Municipal segue disponível para denúncias ou emergências.

Santo Antônio é conhecido como o “santo casamenteiro”, mas também é lembrado por sua forte atuação em defesa dos pobres e oprimidos. Em Campo Grande, a data é celebrada com missas e manifestações culturais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais