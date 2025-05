Motociclista morre em acidente com caminhão na BR-262 em Campo Grande

Um trágico acidente de trânsito tirou a vida de um motociclista na manhã desta sexta-feira (9), na BR-262, região do Indubrasil, saída para Aquidauana, em Campo Grande. A vítima foi identificada como Huanderson Heleno Rodrigues dos Santos, de 38 anos.

O acidente aconteceu pouco antes das 7h, quando o motociclista teria tentado realizar uma conversão à esquerda na rodovia. Nesse momento, foi atingido por um caminhão que vinha logo atrás. O condutor do caminhão, que não conseguiu frear a tempo, atropelou a vítima e fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações colhidas no local, Huanderson havia acabado de deixar a esposa no trabalho e seguia para o próprio emprego. Colegas da vítima, que presenciaram o acidente, informaram que ele havia sido contratado há poucos meses.

O impacto foi tão severo que o caminhão passou por cima da cabeça da vítima, que morreu na hora. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da GCM (Guarda Civil Metropolitana) estiveram no local para controlar o tráfego e apurar as circunstâncias da colisão.

