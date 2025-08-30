Série B estadual começa com rodada no interior

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa hoje (30) com a participação de seis clubes, entre eles, times que voltam ao campo após anos de ausência. A rodada de abertura terá três confrontos neste fim de semana.

Na região leste, em Bataguassu, a equipe da casa volta ao futebol depois de 20 anos em hiato, após a morte do fundador do clube, Sebastião Taboca. O time enfrenta o Comercial, um dos clubes mais tradicionais do Estado, que foi rebaixado em 2023 e não conseguiu o acesso na última temporada. O duelo acontece às 15h, no Estádio João de Souza.

Mais tarde, às 17h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, o time da casa disputa sua primeira partida na competição desde a fundação do clube. O adversário será o Taveirópolis, de Campo Grande, que retorna às competições oficiais após 19 anos.

A rodada fecha no domingo, às 15h, no Estádio Loucão, em Maracaju, na região sul. O MAC volta a jogar depois de cinco anos, desde que desistiu de disputar a Série A devido à paralisação causada pela pandemia, em 2020. O adversário será o São Gabriel, que estreou no futebol em 2023, também na segunda divisão.

A competição será disputada em formato de pontos corridos, com turno e returno, em dez rodadas. O título ficará com a equipe que terminar em primeiro lugar, e os dois melhores colocados garantem vaga na Série A de 2026. A previsão é de que o torneio termine em 2 de novembro.

O atual campeão da divisão é o Naviraiense, que encerrou sua participação na série A deste ano na primeira fase, na sétima colocação. O vice foi o Águia Negra, que chegou até a semifinal da Série A, mas acabou eliminado pelo Ivinhema, que ficou com o vice-campeonato.

Quarta-feira (27), a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) anunciou que as partidas da Série B terão transmissão pela TV Educativa.

Por Melissa Ramos

