Novo PAC da Educação vai beneficiar 18 municípios de MS com creches, escolas e ônibus escolares, com apoio de Camila Jara

Mais de 30 mil crianças estão fora da creche no Estado; investimento federal busca ampliar o acesso e combater a evasão escolar



Dezoito municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados com novas creches, escolas de educação infantil e ônibus escolares por meio do Novo PAC Seleções da Educação, anunciado nesta quinta-feira (24) pelo Governo Federal. A iniciativa tem o apoio da deputada federal Camila Jara (PT-MS) e visa enfrentar a exclusão de milhares de crianças da educação básica.

Segundo estimativas do IBGE, mais de 30 mil crianças estão fora da creche no estado, principalmente por falta de vagas ou dificuldades de acesso. Para reverter esse cenário, o governo federal destinará recursos para construção de unidades de ensino e aquisição de veículos escolares em áreas consideradas prioritárias.

“Esse é o tipo de investimento que transforma vidas. Garantir creche e transporte escolar é assegurar que mais crianças estejam na sala de aula e que nenhuma mãe precise escolher entre trabalhar ou cuidar dos filhos. Estou muito feliz em ver Mato Grosso do Sul incluído em mais essa etapa do PAC”, afirmou a deputada Camila Jara.

Na lista de municípios contemplados com novas creches e escolas estão Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Nioaque. Já os ônibus escolares serão destinados a Amambai, Anastácio, Antônio João, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Fátima do Sul, Jardim, Ladário, Miranda, Mundo Novo, Paranhos, Rio Negro, Sidrolândia, Sonora e Tacuru.

O investimento total no país será de R$ 2,3 bilhões, dos quais R$ 1,77 bilhão serão aplicados em obras para educação infantil e R$ 500 milhões na compra de veículos escolares. A prioridade, segundo o governo, é atender regiões com alta vulnerabilidade social.

Camila Jara também destacou que continuará buscando recursos para ampliar o alcance do programa em Mato Grosso do Sul. “Nosso estado ainda tem muitas demandas, especialmente nas regiões mais afastadas. A educação precisa chegar para todos, e eu estarei ao lado dos prefeitos, gestoras e gestores para garantir que isso aconteça”, disse.

