Coletor de reciclagem é baleado nas costas por antigo desafeto

Na noite de sexta-feira (28), um coletor de reciclagem, de 40 anos, foi baleado e os tiros atingiram a região das costas, o homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O caso aconteceu no bairro Parque do Lageado. O morador em situação de rua teria um desentendimento antigo com o principal suspeito.

De acordo com o registro policial, a guarnição foi acionada e encontrou a vítima caída no chão, no momento em que chegaram ele se encontrava consciente e orientada. Ele relatou conhecer o suspeito apenas pelo apelido e que haviam discutido há muito tempo. Ao chegar no ponto de reciclagem, foi surpreendido pelos tiros.

A equipe do Samu realizou o atendimento inicial e o encaminhou ao hospital, onde continua internado. Os agentes retornaram ao local do crime, mas até o momento o autor não foi localizado. O caso segue em investigação.

