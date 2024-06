Duas toneladas de drogas são incineradas pela Polícia Civil em Paranaíba

Na tarde de ontem (28), ocorreu uma incineração de cerca de duas toneladas de drogas apreendidas por meio da 1ª Delegacia de Paranaíba-MS. A quantia de droga destruída é resultado de apreensão pelas forças de seguranças, que atuam na região. No local, foram incineradas maconha e cocaína

O procedimento aconteceu nas dependências de um frigorífico, localizado em Aparecida do Taboado-MS. O ato seguiu os trâmites legais, contando com a presença das autoridades competentes, bem como de fiscais da Vigilância Sanitária do Município e peritos do Núcleo de Perícias.

O objetivo da ação policial é acabar com o comércio de drogas, tirando-as de circulação o mais rápido possível.

