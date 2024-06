Acidente mata motociclista na MS-276

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro na MS-276 no final da tarde desta sexta-feira(28), terminou na morte de Elias de Freita Barbosa que pilotava a mota. O acidente ocorreu na cidade de Batayporã, um quilômetro após a ponta do córrego samambaia.

Segundo informações, o motociclista estaria voltando do trabalho na Usina Agroterenas na região de Anaurilândia, onde seria vigilante.

De acordo com o motorista do carro, um Fiat Uno, ele saiu de Angélica e seguia sentido Presidente Prudente, quando tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frent com a moto, uma Honda CG 150 Titan.

Ambos os veículos ficaram destruídos. O motorista do Fiat Uno, que reclamava de dores, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade hospitalar.

