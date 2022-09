Cocaína “Dragon Ball Z” que viria para o Brasil é apreendida no Paraguai

Durante diligências no bairro Villa Oliva, em Concepción, no Paraguai, a Polícia apreendeu tabletes de cocaína com “carimbo” em relevo da animação “Dragon Ball Z”. A carga avaliada em 700 mil dólares foi apreendida por policiais da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) em um residência.

De acordo com informações da Secretaria, a droga seria enviada para o Brasil por meio de de Mato Grosso do Sul. As buscas no local foram acompanhadas pelo procurador Arnaldo Arguello.

A droga foi encontrada dentro de tambores de metal. Ao todo foram apreendidos 35 quilos de cocaína, distribuídos em 32 embalagens. Os responsáveis pelo endereço já teriam sido identificados pela polícia paraguaia, entretanto, nenhum deles foi preso até o momento.

