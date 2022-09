Debate vira ringue e propostas mal aparecem

O Clima do último debate transmitido na noite de quinta-feira (29), na rede Globo foi quente e repleto de ataques e descumprimentos de regras impostas pelo programa, e marcou a polaridade das eleições 2022.

O clima acabou sendo favorável a Simone Tebet (MDB), única a manter o nível debate em meio a tantas interrupções.

Logo no primeiro bloco inúmeros direitos a respostas foram solicitados pelo Lula e por Jair Bolsonaro que relembraram os processos de corrupção e esqueceram de falar sobre propostas.

Sobre propostas o Felipe D´Avila (Novo) destacou a necessidade de ficar na saúde primária. Simone Tebet (MDB), Simone também trouxe sobre a Saúde ela lembrou sobre as vagas no SUS para atendimento ao câncer e falou sobre aumentar o financiamento para aparelhar os hospitais e olhar na Santa Casa do país.

Felipe (Novo), defendeu os hospitais privados e afirmou estender pelo SUS e ter critério para atender serviços públicos. “Vou coordenar ação do governo federal com os Estados e municípios. Rever a tabela do SUS que está defasada também será prioridade.”, defendeu D’Avila.

No segundo bloco foram sorteadas as perguntas para que os candidatos debatessem entre si. O tema sobre sustentabilidade Simone falou com propriedade sobre as ações que pretende implementar enquanto o presidente se perdeu e até chegou a perguntar se não chover seria culpa dele, devido a tensão do momento.

Já o candidato do PTB, o Padre Kelmon protagonizou um dos momentos mais tensos no qual interrompia os demais candidatos e chegou a fazer o Willian Bonner quase interromper o debate. O padre chegou a tirar o Lula (PT) do eixo que perdeu a paciência e o chamou de “padre candidato”.

Soraya Tronicke (União Brasil), em seu embate com o Bolsonaro conseguiu fazer o presidente anunciar seu apoio ao candidato do PRTB ao governo do Mato Grosso do Sul, Capitão Contar. Propostas quase não foram vistas.

