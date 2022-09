UEMS abre inscrições para vestibular com 1.322 vagas

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu as inscrições de vestibular para 1.322 vagas nos cursos de graduação com ingresso no ano letivo de 2023. O edital foi publicado nesta sexta-feira (30) no Diário Oficial do Estado.

O período de inscrições vai de 3 de outubro a 24 de novembro pela internet na página https://concurso.fapec.org. A uma taxa de inscrição no valor de R$ 100 que poderá ser paga até 25 de novembro.

As provas Objetivas e de Redação serão realizadas em 17 de dezembro de 2022 em Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Serão 60 questões objetivas de múltipla escolha com 15 questões sobre cada uma das competências: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

A divulgação do gabarito preliminar será em 20 de dezembro, resultado final em 30 de janeiro de 2023 e convocações a partir de 1º de fevereiro.

A ocupação das vagas será por ampla concorrência e reserva de vagas (20% para negros que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, 10% para indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, 10% para residentes em Mato Grosso do Sul e 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento).

O vestibular da UEMS será executado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) e contará com a opção treineiro para aqueles candidatos que estiverem cursando a 1ª ou 2ª ano do Ensino Médio ou equivalente, com o objetivo de avaliar seus conhecimentos e conhecer o estilo da prova. O candidato inscrito na condição de treineiro não sairá na classificação final, mas no edital do resultado das provas.

