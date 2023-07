Cocaína avaliada em R$ 27 mil é encontrada em semirreboque de veículo

Um homem de 34 anos, foi preso na tarde de ontem (6), por equipes da Polícia Civil, com 230 quilos de cocaína aos fundos de uma residência ao lado de uma escola municipal, no bairro Jardim Flórida, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, os entorpecentes foram avaliados em R$ 27 mil.

O flagrante ocorreu durante um monitoramento com a colaboração dos moradores, que realizaram a denúncia, informando que havia movimentações suspeitas em uma residência que servia como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, próximo ao colégio municipal.

Segundo a polícia, uma das denúncias recebidas informava que um veículo branco com um semi-reboque era frequentemente visto no local, permanecendo por algumas horas e depois sendo retirado no período da noite. Diante dos dados repassados a Polícia Civil, os policiais foram até o local realizar uma fiscalização. Durante o monitoramento, os policiais depararam com um veículo VW Gol de cor branca, com um semirreboque, aos fundos de uma residência, contendo caixas com diversos tabletes de substância entorpecente, identificados com a marca “Versace”, indicando tratar-se de cloridrato de cocaína.

Após a confirmação da droga, foi realizada a abordagem ao veículo Gol, cujo ocupante, ao ser abordado, quebrou seu celular. O suspeito, de 34 anos, com passagens por tráfico de drogas, confessou ser o proprietário do entorpecente. Segundo a Polícia Civil, na residência foram encontrados 230 kg de cloridrato de cocaína.

As drogas foram encaminhadas para a sede do SIG ( Setor de Investigações Gerais), de Dourados. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo para o crime, foi estimado em R$ 27 mil. O suspeito, preso em flagrante e está à disposição da justiça.

