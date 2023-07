Municípios já superam a média histórica de chuvas do semestre

De acordo com informações repassadas pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) todos os municípios monitorados tiveram precipitação acumulada superior à média histórica. No município de São Gabriel do Oeste foi registrado 1.303,4 mm de acumulado de chuva nos primeiros 6 meses do ano de 2023, o que representa 77,7% acima da média histórica para o mesmo período. Em Campo Grande, registrou-se precipitação acumulada de 1.191,8 mm, o que representa 47,5% acima da média histórica para os primeiros 6 meses.

Ao comparar os dados de chuva observados com o que se espera para o ano todo, apenas o município de Corumbá já está acima da climatologia anual, sendo observado 1.046 mm, o que representa 13,6% acima da média histórica anual. Em resumo, no município de Corumbá, a chuva ocorrida em 6 meses já superou a média do ano todo.

Destaca-se que os municípios de São Gabriel do Oeste e Bataguassu praticamente registraram, em 6 meses, a chuva anual climatológica. Percebe-se que em Água Clara, Campo Grande, Ponta Porã, Coxim, Três Lagoas, Miranda, dentre outros, a chuva observada já superou os 1.000 mm no primeiro semestre de 2023.

MUDANÇAS NO TEMPO

O tempo seco e o cenário de bloqueio atmosférico começa a mudar a partir dos dias 12 e 13 de julho de 2023, com a chegada de uma nova frente fria que irá “quebrar” essa configuração atmosférica. Há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Porém, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul e leste do Estado.

Além disso, após a passagem da frente fria, espera-se queda mais acentuada das temperaturas a partir do dia 13 de julho e as menores temperaturas devem ocorrer na sexta-feira (14), com valores entre 5-8°C, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul. Contudo, alguns modelos de previsão do tempo indicam valores de temperatura mínima ainda mais baixa, entre 3 e 4°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 7-8°C. Por isso, deve-se acompanhar as próximas atualizações dos modelos numéricos de previsão do tempo.

[Michelly Perez– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.