Fumacê passará por quatro bairros da Capital nesta terça-feira

Nesta terça-feira (1º), quatro bairros de Campo Grande devem receber a aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O serviço de fumacê está programado para ocorrer entre 16h e 22h, com rota definida em trechos específicos dos bairros Nova Lima, Coophavilla II, Jardim Batistão e Jardim Centenário.

A aplicação será feita nas seguintes vias: Avenida Gualter Barbosa com Rua Botafogo (Nova Lima), Avenida Marinha com Rua da Praia (Coophavilla II), Rua Pará com Rua Paquistão (Batistão) e Rua Veleiros com Rua Bela (Centenário).

Para que o inseticida atinja os mosquitos, é recomendável que moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

O serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições prejudicam a dispersão do veneno.

