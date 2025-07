Frio aumenta oferta e reduz preço de algumas hortaliças, mas eleva custo de frutas e legumes na Capital

Queda no valor da cebola, cenoura e pimentão contrasta com alta do mamão, banana e tomate

Na primeira semana de julho, o frio deve causar efeitos diferentes nos preços de frutas e hortaliças para o consumidor. Produtos como cebola, cenoura e pimentão registram queda, devido ao aumento da oferta nas regiões produtoras. Por outro lado, o frio também limita a produção de frutas e legumes, pressionando para cima os preços de mamão, banana, tomate e pepino.

Entre os itens que ficaram mais baratos estão a maçã nacional, que caiu de R$ 160 para R$ 150 a caixa de 18 kg, reflexo da queda na demanda. O pimentão verde teve redução de R$ 60 para R$ 55 a caixa, acompanhando a maior oferta no período frio. A melancia também está mais barata, a R$ 1,40 o quilo, principalmente por causa da boa safra em Goiás.

A cebola nacional baixou de R$ 55 para R$ 50 o saco de 20 kg, enquanto a cenoura reduziu de R$ 50 para R$ 45 a caixa de 20 kg, ambos com oferta ampliada.

No grupo de alta, a banana nanica subiu de R$ 75 para R$ 80 a caixa de 20 kg, e o mamão Havaí, de R$ 90 para R$ 100 a caixa de 10 kg. O tomate longa vida passou de R$ 130 para R$ 140 a caixa de 20 a 25 kg, afetado pela produção limitada causada pelo frio. O pepino comum e o melão espanhol também registraram alta, devido à oferta reduzida, especialmente pelo fim da safra do melão.

