Quatro são presos durante operação contra tráfico de drogas em Jardim

Foi deflagrada na tarde desta quarta-feira (13), uma operação policial que resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas por tráfico de drogas, além de apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes. O caso aconteceu em Jardim, cidade distante 237 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a ação foi realizada após diversas reclamações de moradores e comerciantes da região. Segundo eles, o local tinha intensa movimentação de usuários de drogas, e isso perturbava a tranquilidade e o sossego da comunidade. Diante disso e com mandados de busca e apreensão, foi realizado diligências em dois imóveis na região central da cidade.

No primeiro endereço, os policiais civis surpreenderam dois homens, identificados pelas iniciais L.G. e M.A., realizando o fracionamento e embalagem de crack para comercialização em flagrante. Ainda no mesmo imóvel, foram apreendidas porções de crack e de maconha, instrumentos utilizados no preparo da droga e dinheiro em espécie.

No dormitório do casal que morava na casa, identificados pelas iniciais B. e J.R., foram localizados uma arma de fogo com características de fabricação artesanal, possivelmente calibre .22, e cinco munições do mesmo calibre.

Já o segundo imóvel, que pertence a uma mulher identificada pela inicial M., foram apreendidos dinheiro e uma porção de crack.

Ao todo, quatro suspeitos foram conduzidos à Delegacia e autuados em flagrante delito. L.G. e M.A. respondem pelo crime de tráfico de drogas. B. e J.R. respondem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Todo o material apreendido foi encaminhado para as providências legais cabíveis.