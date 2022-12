Clientes e segurança se agridem dentro de loja de variedades na Capital

Uma briga entre mãe, filho e um segurança, chamou atenção de clientes numa loja de variedades, na Avenida Afonso Pena, região central da Capital. Segundo informações policiais, o motivo da briga foi porque a mulher se incomodou com a proximidade do segurança, enquanto eles olhavam os produtos na plateleira.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 após confusão de clientes e segurança numa loja de variedades. No local, a mulher e o filho relataram que brigou com o segurança porque se incomodaram com a proximidade do segurança. Os envolvidos, a mãe, o filho e o segurança ficaram lesionados. Testemunhas relataram que houve agressão física entre eles.

Todos eles foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac) centro, onde o caso foi registrado como lesões corporais recíprocas.