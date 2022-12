Ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, no Rio. A informação foi confirmada pela família do artista. O veterano estava internado na CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul da cidade, desde o dia 30 de novembro, para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A causa da morte ainda não foi informada.

Pedro Paulo Rangel encarava uma doença pulmonar desde 2002. Ele havia sido internado no início do mês de novembro, para tratar do quadro. No último dia 14 de dezembro, a sedação foi suspensa em uma tentativa de extubá-lo. Na ocasião, os médicos afirmavam que o quadro do ator ainda era grave.

Figura recorrente e consagrada da TV brasileira, Pedro Paulo Rangel é conhecido por trabalhos como as novelas “Gabriela” (1975), “Saramandaia” (1976), “Vale tudo” (1988), “O cravo e a rosa” (2000) e o humorístico “TV pirata” (1988). Sua estreia profissional no teatro foi em 1968, na peça Roda Viva, de Chico Buarque. Ele também foi o primeiro ator a protagonizar uma cena de nudez na televisão.

Após várias peças de teatro e alguns filmes durante a década de 70 e o início dos anos 80, como “Menino do Rio” (1982), Pedro Paulo voltou a trabalhar na TV Globo.

Convidado por Jô Soares, o ator participou de esquetes no programa humorístico “Viva o Gordo” (1982). O resultado agradou e ele foi convidado para integrar o elenco da segunda temporada de “TV Pirata” (1988).

Em 1992, um novo papel marcou a carreira de Pedro Paulo Rangel, o homossexual Adamastor, de “Pedra sobre Pedra”. Em seguida, ele fez as novelas “O Mapa da Mina” (1993) e “A Indomada” (1997), além da minissérie “Engraçadinha”.

Entre outras obras do ator estão as novelas “Pedra Sobre Pedra”, “Vale Tudo”, “A Indomada”, “Saramandaia”, “O Cravo e a Rosa” e “Belíssima”, além de seriados e minisséries, como “A Muralha”, “Você Decide”, “A Diarista”, “Os Aspones” e “Sob Nova Direção”.

