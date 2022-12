Philippe Coutinho vai sair do Aston Villa para o Corinthians?

O Corinthians se mantém bastante otimista em relação à possível contratação do meia Philippe Coutinho, do Aston Villa. O brasileiro de 30 anos está disposto a voltar ao futebol brasileiro e topa encarar esse desafio no Timão. A negociação, porém, não será fácil.

Um dos entraves começa pela vontade do atleta de trocar a Premier League pelo Brasil, abrindo mão de muita grana. Coutinho ganha um salário em libra esterlina – moeda inglesa que vale R$ 6,43 -, que o Corinthians, certamente, não teria condição de pagar. O mesmo ocorreu com Willian, que abriu mão de milhões para voltar.

A segunda situação é a liberação do Aston Villa, que poderia ser por empréstimo (vínculo vai até 2026) ou de forma definitiva. A chance de um cessão temporária de seis meses a um ano, de acordo com pessoas próximas a Duilio Monteiro Alves, seria o caminho mais provável.

O meia Philippe Coutinho, chegou muito bem no Aston Villa e jogou muito bem em alguns jogos, principalmente no início da temporada. Aston Villa comprou Coutinho por pedido de Gerrard, na época técnico do clube.

No decorrer da temporada Coutinho foi caindo de rendimento e a demissão de Gerrard do Aston Villa dificultou ainda mais a situação do atleta. Segundo alguns portais da Inglaterra, Unai Emery não conta com Coutinho para próxima temporada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.