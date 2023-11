Cliente recebe e-mail falso de banco, acessa conta e descobre golpe de R$ 20 mil

Um homem de 40 anos, procurou a polícia na tarde de ontem (09), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, alegando ter perdido R$ 20.253,90 durante um golpe. Em depoimento, ele relatou que teria recebido um e-mail de um banco virtual em que possui uma conta após receber um alarme de saque em seu nome.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o morador disse que via e-mail foi orientado a entrar em contato em um telefone 0800 onde receberia informações do bloqueio de um saque no valor de R$ 4.248,00. Após realizar esse serviço, o dinheiro voltaria para a sua conta digital.

Durante os procedimentos, a ligação é interrompida. Estranhando o fato, o homem entra no aplicativo do banco e descobre na verdade que houve uma movimentação financeira no valor de R$ 20.253,90 e que esse dinheiro foi transferido para o nome de uma terceira pessoa.

O morador entrou em contato com o banco, quando foi confirmado as diversas movimentações em sua conta bancária. Ele imediatamente foi até a delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registrou um boletim de ocorrência de estelionato. O caso será investigado.

