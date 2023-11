Assaltante morre e comparsa fica ferido após tentativa de furto em escritório

Um jovem de 22 anos morreu e o seu comparsa ficou ferido após reagir a uma abordagem policial, no Jardim dos Estados, em Campo Grande. Segundo a polícia, a dupla estava realizando uma tentativa de furto em um escritório na região central.

Conforme o boletim de ocorrência, três assaltantes arrombaram um escritório na rua 15 de novembro e começaram a revirar o local. Uma equipe policial que recebeu informações de um crime na região, passava pelo local e acabou vendo o portão do imóvel em aberto e resolveram checar se o imóvel estava seguro.

Durante a ação, os assaltantes perceberam a movimentação dos policiais dentro do escritório e atiraram em direção aos militares. Em proteção pela própria segurança, os policiais revidaram e atingiram um jovem de 24 anos. Um outro rapaz de 19 anos, foi imobilizado e detido em flagrante. Um terceiro suspeito tentou fugir e durante a fuga, atirou contra os policiais, que revidaram os tiros, onde acabou sendo atingido.

Ele foi socorrido pelos policiais e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Ainda de acordo com a polícia, o veículo utilizado no crime e dois revólveres foram apreendidos.

