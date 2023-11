Motociclista morre cinco dias depois de bater motocicleta em traseira de veículo

O motociclista Amauri da Silva, 68 anos, morreu na noite de ontem (09), no Hospital Auxiliadora em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, após sofrer um grave acidente de trânsito, no último sábado (4), no bairro Jardim Novo Aeroporto.

Conforme informações do site Jp News, Amauri conduzia uma motocicleta Suzuki Yes 125cc, no último dia 4 deste mês, quando colidiu na traseira de um veículo Fiat Uno, na avenida Antônio Trajano dos Santos. Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Amauri foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave até o Hospital Auxiliadora. Por conta das fraturas na costela e no crânio, ele foi encaminhado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu aos ferimentos, morrendo após cinco dias.

