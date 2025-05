Homem é detido com R$ 230 mil em produtos de descaminho em Laguna Carapã

Veículo carregado com caixas de cosméticos contrabandeados foi interceptado após tentativa de fuga na MS-379

Um homem de 29 anos foi detido na última sexta-feira (09) em Laguna Carapã, a cerca de 280 km de Campo Grande, após ser flagrado transportando mais de R$ 230 mil em produtos de descaminho. O flagrante aconteceu durante uma ação de patrulhamento do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na rodovia MS-379, zona rural do município.

De acordo com informações da corporação, o motorista conduzia um Ford Fiesta de cor preta e desobedeceu à ordem de parada. Ele tentou fugir, mas foi alcançado já no perímetro urbano de Laguna Carapã. Dentro do veículo, os policiais encontraram 950 caixas contendo cosméticos diversos, todos de origem estrangeira sem comprovação legal de entrada no país.

Questionado, o condutor afirmou que a carga teria como destino a cidade de Adamantina, no interior de São Paulo. O material apreendido foi encaminhado à unidade da Receita Federal em Ponta Porã, responsável por dar prosseguimento à apuração do caso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram