Cinco são presos em operação contra organização criminosa em MS

Cinco pessoas, de idades entre 23, 24, 25, 29 e 41 anos foram presas durante a Operação “Mestre dos Magos”, realizada ontem (8), em Ladário e Corumbá, a 263 quilômetros de Campo Grande. Os presos são suspeitos de integrarem facção criminosa na região.

A operação foi deflagrada pelo SIG (Setor de Investigação Geral) da Delegacia de Ladário, com apoio dos policias da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) e Polícia Penal de Corumbá, com objetivo de desarticular a organização criminosa e dar uma resposta à atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital).

As investigação apontam que o grupo agia de forma coordenada e com distribuição de tarefas. O líder da região exercia papel decisivo nos denominados “Tribunais do Crime”, realizando julgamento e condução de possíveis infratores dos códigos de conduta da facção. Também possui o cargo de recrutar simpatizantes para o grupo criminoso, participações em conferências com outros membros para alinhar diretrizes da facção e reunião via chamada para tratar sobre o comércio de entorpecentes.

Os outros detidos desempenhavam diversas funções, como a responsabilidade da guarda de armas, suporte a demais membros do grupo, além do planejamento e execução de crimes. Até o momento 4 pessoas foram presas preventivamente, tendo sido cumpridos 5 mandados de busca domiciliar.

Durante o cumprimento de mandado de busca em um dos endereços, um dos suspeitos foi preso em flagrante pelo crime permanente de integrar organização criminosa, visto que o mesmo confessou o seu vínculo com a referida facção, informação corroborada após acesso, autorizado judicialmente, aos dados contidos no aparelho telefônico. Participaram da operação 16 policiais das forças de segurança.

O nome da operação é uma alusão a um dos integrantes presos da organização criminosa, que considerava estar imune e fora do alcance do aparato policial, e que agia com extrema frieza em relação às vítimas. A investigação ainda prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes e a existência de outras vítimas.

