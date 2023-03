Poliesportivo terá atividades gratuitas para todas as idades na Capital

Quem deseja praticar algum exercícios físicos, o Centro Poliesportivo Mamede Assem José, conhecido como Poliesportivo da Vila Almeida, está com inscrições abertas para diversas atividades esportivas e de lazer, destinadas a pessoas de todas as faixas etárias, e de forma gratuita.

O espaço, localizado na região Centro Oeste, conta com treinamento esportivo em futebol de sete society, basquetebol, futsal, voleibol e ciclismo (mountain bike), para crianças e jovens de 5 a 17 anos. No complexo também há treinamento de basquetebol em cadeira de rodas. Ainda são ministradas aulas de alongamento, treinamento funcional e ritbox (exercícios com dança e música) para qualquer pessoa acima dos 13 anos.

As opções de esporte e lazer no Poliesportivo contemplam os habitantes da Região Urbano do Imbirussu, na porção conhecida como “Grande Santo Amaro”, que engloba os bairros Santa Amaro, Zé Pereira, Jardim Panamá e Canadá, Vila Sobrinho e outros. Antes da pandemia da Covid-19, o Poliesportivo atendia aproximadamente 400 pessoas com as escolinhas de esporte e as aulas funcionais.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas pessoalmente no Poliesportivo, que fica na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, 1.890, Vila Almeida. Para o preenchimento da ficha de matrícula, basta levar uma foto 3×4, carteira de identidade (RG) e exame/laudo médico, caso o interessado tenha algum problema de saúde. Os menores de idade devem estar acompanhados do pai/mãe ou responsável legal. Há também a opção de se matricular e sanar dúvidas via WhatsApp. Mande uma mensagem no (67) 99136-9991.

Confira abaixo a programação das atividades:

Esportes

Futebol de sete society: Segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h e das 14h às 16h;

Basquetebol: terça-feira, das 8h às 9h e 15h às 17h; quarta-feira das 15h às 17h, quinta-feira das8h às 10h e 15h às 17h e sexta-feira das 15h às 17h;

Futsal Masculino: terça-feira das 8h às 9h e 14h às 15h, quarta-feira das 9h às 10h e 14h às 15h, quinta-feira das 8h às 9h e 14h às 15h e sexta-feira das 9h às 10h e 14h às 15h;

Futsal Feminino: Terça e quinta-feira, das 14h às 15h;

Voleibol: Quarta e sexta-feira, das 8h às 9h e 14h às 15h;

Futsal de 12 a 14 anos: terça e quinta-feira, das 15h às 16h;

Futsal de 15 a 17 anos: quarta e sexta-feira, das 15h às 16h;

Futsal sub-20: terça e quinta-feira, das 16h às 17h;

Futebol: terça-feira, das 9h às 10h;

Ciclismo (Moutain bike): terça e quinta-feira, das 15h às 18h;

Basquete em cadeira de rodas: segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 21h.

Aulas funcionais

Treinamento funcional: terça e quinta-feira, das 7h às 8h, 16h às 17h e 17h30 e 18h30;

Alongamento: terça e quinta-feira, das 8h às 9h;

Ritbox: quarta e sexta-feira, das 7h às 8h e 16h às 18h.

