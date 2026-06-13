Cinco são presos em esquema voltado ao transporte de drogas em MS

Cinco integrantes de uma associação criminosa especializada no transporte de drogas foram presos na madrugada deste sábado (13), pela PM (Polícia Militar) de Costa Rica, no interior de Mato Grosso do Sul. Entre os presos da ‘Operação Corredor Escuro’, estão duas mulheres, de 23 e 31 anos.

Segundo informações divulgadas pela PM, após mais de três dias de levantamento de informações e monitoramento, eles conseguiram identificar a atuação do grupo. Com isso, o principal alvo, de 30 anos, foi abordado na entrada da cidade, conduzindo um Celta, utilizado no transporte dos ilícitos.

Durante a fiscalização, foram apreendidos 43 quilos de maconha, distribuídos em cerca de 50 tabletes, além de 111 gramas de cocaína e 12 caixas de cigarros contrabandeados. Além de três carros e cinco celulares que eram utilizados pelo grupo.

Outros integrantes apontados como responsáveis pelo apoio logístico, atuação como batedores, financiamento da atividade criminosa e coordenação das ações, inclusive a partir do sistema prisional, também foram identificados.

Por fim, a ação resultou em um prejuízo de mais de R$ 423 mil ao crime organizado.