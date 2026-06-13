Mesmo com chuva, Arraial de Santo Antônio transmite jogo do Brasil em telão

Quem passar pelo Arraial de Santo Antônio neste sábado (13), encontrará uma programação especial que une duas tradições que movimentam o mês de junho: a festa junina e o futebol. Excepcionalmente nesta data, as atividades terão início às 14h para que o público possa acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, às 18h, diretamente da Praça do Rádio Clube.

Além da transmissão da partida em telão de LED, o público poderá aproveitar um dos grandes atrativos do evento: a gastronomia típica. O cardápio contará com opções como arroz carreteiro, cachorro-quente, pastel, caldos e refrigerante, proporcionando uma experiência completa para quem deseja assistir ao jogo em clima de festa junina.

Para garantir conforto aos torcedores, será montada uma estrutura especial com cadeiras e espaço dedicado à transmissão da partida. Após o apito final, a programação continua com show do grupo Samba Pop, mantendo a animação do arraial.

A proposta é oferecer um ambiente acolhedor para que famílias e grupos de amigos possam acompanhar o jogo da Seleção Brasileira sem abrir mão das tradições juninas.

“Pensamos cada detalhe da programação deste ano com muito carinho para acolher as famílias campo-grandenses. Queremos que as pessoas encontrem no Arraial um ambiente seguro, alegre e fraterno, onde possam celebrar a fé, saborear comidas típicas e também assistir ao jogo da seleção.”

Serviço
Local: Praça do Radio
Data: 13 de junho
Horário: 14H.

 

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