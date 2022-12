Ministério da Agricultura suspende venda de sementes em MS

A venda de 96.030 quilos de sementes foi suspensa cautelarmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) devido à constatação de irregularidades.

Essa medida foi tomada durante uma operação realizada em Mato Grosso do Sul com o objetivo de intensificar a fiscalização sobre a produção, a reembalagem e a comercialização de sementes de espécies forrageiras tropicais.

A ação foi concentrada nas regiões de Campo Grande, nos municípios de Campo Grande, Bandeirantes e Terenos; e de Chapadão do Sul, nos municípios de Chapadão do Sul, Costa Rica, Camapuã e Paraíso das Águas.

As equipes da Mapa estiveram em 18 estabelecimentos e emitiu 26 termos de fiscalização e 12 autos de infração. Durante a ação também foram coletadas amostras de lotes sementes para verificar se os produtos atendem aos padrões nacionais de identidade e qualidade, estabelecidos pelo Ministério.

“A força-tarefa foi importante visto que o estado do Mato Grosso do Sul, além de ser um grande consumidor, é fornecedor de sementes de forrageiras tropicais para os demais estados do País”, explica Virgínia Carpi, coordenadora-geral de Sementes e Mudas.

Participaram da operação 12 auditores fiscais federais agropecuários e quatro agentes de atividades agropecuárias ou auxiliares, dos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina e do Distrito Federal.

Com informações de Canal Rural.

