Cinco pessoas são presas transportando 400 quilos de cocaína na MS-080 

Cinco pessoas foram presas em flagrante pelo transporte de quase 400 quilos de cloridrato de pasta base de cocaína. A ocorrência aconteceu na MS-080, próximo de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes estavam em deslocamento pela rodovia, quando avistaram uma caminhonete L200/Triton, em atitude suspeita na via. Ao abordar o veículo, o condutor e o passageiro apresentaram respostas desconexas, mas logo após confessaram de estarem realizando o serviço de batedor de uma grande carga ilícita.

Após minutos, um caminhão, de modelo Mercedes Benz foi abordado no mesmo, com três ocupantes. Desconfiados, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa e descobriram 129 tabletes de cloridrato e 248 tabletes e basta base de cocaína, em um compartilhamento oculto no veículo. Após pesados, totalizaram 390 quilos do entorpecente.

Aos policiais, os ocupantes do caminhão relataram fazerem o serviço de batedor dos entorpecentes, alegando que receberiam R$ 3 mil pelo serviço. O motorista e o passageiro disseram saberem do transporte e o terceiro ocupante disse estar apenas de carona.

Os cinco presos que não tiveram a identidade divulgada, a droga, o veículo, foram encaminhados a Polícia Federal de Campo Grande.