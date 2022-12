Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou e você já tem zilhões de planos, bebê? É, só que os astros pedem para ir devagar com extravagâncias para não prejudicar a saúde, tá certo? Mas o trabalho está bem servido pelas vibes da Lua e de Plutão, que garantem organização, perseverança e disciplina para encarar os deveres e responsabilidades. Seu profissionalismo e eficiência serão valorizados pela chefia e melhorias salariais aparecem no horizonte. Porém, procure ter cuidado com o que vai dizer no período da tarde para não se envolver em tretas, fofocas e mal-entendidos. Na paixão, boas novas estão previstas à noite e há possibilidade de começar um lance de futuro com o crush. Um clima de harmonia e união vai embalar a relação com o xodó.

Touro (de 21/4 a 20/5)



Se dependesse apenas da Lua, essa sexta seria perfeita para lacrar e lucrar. Hoje você tem carisma e simpatia de sobra para e encantar todo mundo, o problema é que alguns atritos acontecem entre os astros e convém abrir o olhão. As demandas no trabalho vão pegar no pé e pode dar ruim para quem fizer corpo mole. As finanças também vão exigir cautela e será preciso muito autocontrole para não torrar grana por impulso, sem pensar no amanhã. Em contrapartida, as relações pessoais e amorosas vão contar com a proteção das estrelas e você pode esperar momentos gostosos ao lado de quem quer bem. Só evite misturar as estações entre paquera e amizade porque decepções podem rolar – nada de alimentar ilusões, bebê!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Bolando ideias e planos para descolar um dinheirinho extra, minha consagrada? Você vai sextar com as atenções voltadas para a grana e pode se deparar com boas oportunidades de lucros, mas terá que agir com disciplina e sabedoria para não torrar tudo o que ganhar. Em compensação, deve render bastante e deixar tudo em dia no serviço, principalmente se tem bastante experiência na função que exerce. Trabalho temporário ou bico que possa fazer em casa nas horas vagas virá na hora certa para quem procura emprego. Mas perrenguinhos podem surgir com parentes e o mozão, portanto, faça a sua parte e evite discussões. Para quem está na pista o astral é bem mais generoso: a noite promete alegrias e conquistas!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Sua comunicação segue arrasane e você tem boas chances de se destacar, caranguejinha! Vai usar as palavras certas para convencer as pessoas, o que pode garantir bom entrosamento com todos ao seu redor. No entanto, os astros recomendam mais foco no trabalho e cuidado com os gastos porque o risco de perder o controle é real e oficial. Resista às tentações nas vitrines e pense bem antes de sair comprando coisas desnecessárias. Na saúde, convém respeitar os limites do seu organismo e ficar longe de excessos. Romance atravessa uma fase de boa sintonia e não falta diálogo com o love, mas a paquera pode frustrar. Evite criar muitas expectativas, ainda mais com crush que conhece, mas não encontra sempre.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A vontade de faturar uma grana extra é o que te move nessa sexta e você vai se empenhar bastante. Os astros incentivam a pegar firme no trabalho e os frutos dos seus esforços virão para o seu bolso. O duro é que o desejo de gastar vai bater forte e o dinheiro pode entrar e sair com a mesma facilidade. Muita cautela com transações e situações que envolvam riscos porque pode ter gente querendo te passar a perna e prejuízo não está descartado. Também é bom ligar o radar nas relações pessoais e maneirar nas cobranças para evitar tretas, inclusive com o mozão. Mas a Lua libriana deixa sua boa lábia e seu charme no modo turbo à noite. Bora lá puxar conversa e se aproximar: o crush vai se render à você rapidinho.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje a Lua entra na fase Minguante e fica no seu signo até o finalzinho da tarde, mas abre o dia em pé de guerra com o Sol e aconselha a pegar mais leve, bem mais leve, meu cristalzinho! Muita calma para não estrilar com pessoas próximas, parentes e não se desentender com colegas de trabalho. Por outro lado, as finanças ficam estimuladas, sua sorte aumenta na metade da manhã e há sinal de bons ganhos. Você pode ter surpresinha gostosa nas paqueras durante o dia, mas seu jeito fica mais seletivo e exigente à noite. Que tal dar mais espaço para o crush conversar e mostrar a que veio? Com o love, a recomendação é respeitar as diferenças e investir nas afinidades para equilibrar e harmonizar a relação.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextar, sextou, mas o astral pode não estar tão redondinho do jeito que você gosta, minha querida librinha! Desafios podem rolar logo cedo e a culpa é da Lua, que segue num setor zicado e se estranha com o Sol. Convém ter muita paciência, filtro nas palavras e calma na alma para não estressar com quem convive e trabalha. Aos poucos, o clima melhora e você vai agilizar seus interesses, contando, inclusive, com apoio de parentes. Pendenga com grana pode ser resolvida, mas dobre a cautela com excessos e extravagâncias para não prejudicar a saúde. No amor, o dia segue meio arrastado, mas a noite promete ser gloriosa. A Lua entra no seu signo e deixa seu charme irresistível: vai dar bom com o crush e o mozão!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Quer começar a sua sexta sem treta, minha consagrada? Então guarda o ferrãozinho e bota um pouco mais de diplomacia nas suas conversas porque o clima fica tenso logo cedo. O Sol tá estressado e avisa que pode pintar ziquizira por causa de dinheiro, mas o astral muda ainda pela manhã e você não só terá mais tranquilidade para cuidar dos seus interesses como também vai contar com mais traquejo para lidar com os outros. O trabalho vai ganhar agilidade e tudo deve fluir bem nos contatos com colegas, chefes e clientes. A partir da tarde, a vida amorosa pode ser alvo de instabilidades. Críticas, cobranças e atitudes teimosas podem azedar uma conquista dada como certa. Romance pede aconchego, sobretudo á noite.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sextou e as suas expectativas estão lá nas alturas, meu docinho de amora? Olha, é melhor ir devagar e não esperar muito, ao menos nas primeiras horas do dia. A Lua se estranha com o Sol, alertando que tretas e preocupações podem minar sua disposição. Tensões vão rondar a vida profissional e convém ter mais jogo de cintura com chefes e pessoas influentes. Por outro lado, a parte financeira recebe bons estímulos e você pode realizar negociações vantajosas. À tarde, evite atritos com parentes e mantenha o bico calado com assuntos sigilosos se não quer que dê chabu. Quem bancar o tipo exigente e cricri pode enfrentar zicas no amor. Mas o astral melhora bastante à noite e um crush amigo pode mexer com suas emoções.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia pode não ser exatamente como planeja e chateações podem rolar, mas com paciência, determinação e disciplina, você dá a volta por cima e chuta as bagaças para longe. É só focar no que pretende fazer e não se deixar abater por obstáculos. Estudos e atividades que exigem concentração devem fluir melhor da metade da manhã em diante. O trabalho também fica mais ágil nesse período, mas evite distrações e conversinhas paralelas à tarde para não atrapalhar sua produtividade. Pode descobrir uma nova atividade que ajudará a incrementar sua renda, mas se quer comprar algo, convém avaliar bem o custo benefício. Paixão com altos e baixos ao longo do dia, já à note sua popularidade aumenta e a paquera esquenta.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quer botar o pezinho no fds com boas promessas? Então se organiza, cuide primeiro do que for mais urgente e concentre suas atenções em uma única direção, bebê! Você vai querer abraçar “ene” coisas, só que pode perder um tempo precioso dispersando suas energias em vários interesses ou trocando mensagem com amigos. Assuntos de grana ficam meio enrolados no início da manhã, mas vão caminhar melhor ao longo do dia. Há sinal de bons ganhos, só não pode nem deve gastar o que receber na louca – quem guarda tem! Sua sensualidade tá arrasane no amor e no sexo, mas convém ir com calma, ainda mais se não conhece direito o crush. Noite mais positiva e estimulante para contatinhos, conquistas e também para a relação com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Aquela sexta consagrada que você deseja pode até rolar, mas antes terá que se livrar de algumas bagacinhas, viu bebê? O dia começa meio truncado na vida profissional e vai exigir toda paciência, principalmente nos contatos com chefes e gerentes. Mantenha a calma se tiver que lidar com contrariedades e imprevistos: mostre sabedoria e evite bater de frente com quem tem poder de decisão. O astral fica mais harmonioso na metade da manhã, mas pode zicar de novo à tarde, então, respire fundo e explore suas habilidades para vencer os desafios. Diferenças podem se acentuar no romance, mas com jeitinho você vai tirar de letra. Está de olho em alguém? À noite não vai faltar seducência para impressionar o crush.

