Semana encerra com 1.364 mil vagas de empregos para MS

Para quem está em busca de emprego, Campo Grande tem 1.364 oportunidades disponíveis nesta sexta-feira (16). As vagas são oferecidas por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Há oportunidades em diversos setores da economia, entre os cargos com maior número de vagas estão a de ajudante de obras (15), arte-finalista (10), ajudante de carga e descarga de mercadorias (34), alimentador de linha de produção (15), atendente de lanchonete (111), auxiliar de limpeza (164), consultor de vendas (24), empregado doméstico (19), motorista de ônibus rodoviário (17) e pedreiro (62).

A lista completa pode ser acessada no link: http://www.funtrab.ms.gov.br/.

Com objetivo de evitar filas e aglomerações, a Funtrab orienta que os interessados façam o agendamento prévio por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Após o agendamento, os candidatos devem comparecer à sede da Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A sede da Funtrab na Capital está localizada na rua 13 de maio, Nº 2773, Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) de Campo Grande. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 17h30 da tarde.

