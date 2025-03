Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Vai entender

Quem foi a assinatura do edital para as obras de conclusão do aeroporto de Dourados não entendeu nada, pois viu o ex-governador Reinaldo Azambuja que recentemente declarou que um futuro Governo Lula seria muito ruim para o Brasil ao lado de três ministros petistas e de toda bancada petista do Mato Grosso do Sul. Todos felizes da vida, sem nenhum constrangimento, o que deixa o eleitor cada vez mais descrente com a política, especialmente quando, durante a campanha eleitoral, surgem discursos ferozes de um contra o outro.

Ao longo da história política do país, são muitas as frases ditas por políticos importantes tentando justificar essa mistura ideológica. O ex-senador e ex-ministro da Educação Cristóvão Buarque disse certa vez que orçamento não tem ideologia. Já o ex-presidente da República José Sarney disse que eleição se ganha com a mão esquerda e se governa com a direita. Resta saber como petistas e tucanos do estado irão justificar essa mistura para parte do eleitorado.

Apreensão

O STJ entrou na mira do STF, que deseja maior celeridade em julgamentos de processos naquela corte. Uma das conclusões a que se chega é que pode estar chegando ao fim o caso do TCE de Mato Grosso do Sul, que desde 2022 rola e enrola e já vem quatro. Conselheiros afastados.

Na mira

Está gerando profundo mal-estar o fato de a Assembleia adotar como norma de procedimento só afastar deputado depois do “trânsito em julgado”. Para juristas experientes, isso significa que, devido à morosidade do processo jurídico, dificilmente um parlamentar será julgado.

PT raíz

Um grupo de petistas começa a manifestar profunda indignação com o posicionamento principalmente do deputado Vander Loubet que mantém um alinhamento com as lideranças tucanas. A recente declaração do ex-governador Reinaldo Azambuja dizendo que Lula4 seria muito ruim para o país ainda não passou pela garganta dos petistas.

Buscando saída

A dupla Reinaldo e Riedel já considera uma filiação aos Republicanos como alternativa para o êxodo do PSDB. Hoje, eles ainda não sabem como se livrar da promessa que fizeram ao ex-presidente Jair Bolsonaro de assumir o PL em Mato Grosso do Sul.

Gostou

O ex-deputado federal Fabio Trad parece que gostou de ver seu nome circulando como opção do PT para uma candidatura à Câmara Federal ou ao Governo do Estado. Pelo que se sabe, ele pretende conciliar seu projeto com o irmão bolsonarista Nelsinho Trad que sonha com a reeleição.

Contraditório

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que deitou críticas ao Governo Lula e disse até que Lula4 seria muito ruim para o país. Ele, no entanto, nem ficou vermelho ao desfilar ao lado de três ministros petistas no lançamento das novas obras do aeroporto de Dourados.

Meninos eu vi

O ex-prefeito de Campo Grande Lúdio Coelho ia receber uma comissão de formandos em Arquitetura que tinha como objetivo convidá-lo para ser o paraninfo da turma. Muito animado, o prefeito, que sempre tinha como parte de seu modo de ser a sinceridade, já abriu a conversa com à comissão perguntando.

– Arquiteto é uma espécie de engenheiro melhorado?

Frase

“Não há vereadores contra ou a favor, estamos ao lado da população”

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, vereador Papy (PSDB)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais

Projeto que prorroga vigência de norma sobre o Dourado será votado hoje – O Estado Online