Ciclista morre após ser atropelado por carreta na BR-163 em Itaquiraí

Um ciclista de 47 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-163, no trecho da cidade de Itaquiraí, localizada a aproximadamente 405 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (13), mas o nome da vítima não foi divulgado no boletim de ocorrência.

De acordo com o relato do motorista da carreta à polícia, ele seguia em direção à cidade de Naviraí quando decidiu parar em um posto de combustíveis para tomar café. Durante a manobra de acesso ao local, o condutor sentiu um impacto nos pneus traseiros do veículo. Ao parar para verificar o que havia ocorrido, foi informado por testemunhas que havia atropelado um ciclista.

A equipe de socorro da CCR MSVia, concessionária responsável pela administração da rodovia, foi acionada imediatamente e prestou atendimento à vítima. O ciclista foi levado ao hospital mais próximo, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O motorista da carreta foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento sobre o acidente. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pelas autoridades para determinar as responsabilidades no caso.

O trágico acidente ressalta a importância da atenção redobrada ao trafegar em rodovias movimentadas, especialmente em áreas onde há circulação de ciclistas, a fim de evitar que vidas sejam perdidas de forma tão abrupta.

