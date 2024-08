Carro invade casa e deixa mulher e criança feridas em Fátima do Sul

Uma mulher e uma criança foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (13) após serem atingidas por um carro que invadiu um imóvel em Fátima do Sul, cidade localizada a cerca de 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo site Fátima em Dia, o acidente ocorreu quando o motorista de uma picape, que estava manobrando o veículo dentro de casa, perdeu o controle da direção. O condutor relatou que o chinelo enroscou no acelerador, o que fez com que o carro avançasse bruscamente. O veículo derrubou o muro da residência e colidiu com a parede da cozinha da casa vizinha.

Apesar do impacto significativo, o motorista não sofreu ferimentos graves. No entanto, a mulher e a criança, que estavam sentadas em uma cadeira na cozinha, foram atingidas pelos destroços e ficaram feridas. Elas foram rapidamente socorridas pelos bombeiros e encaminhadas ao hospital da cidade. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente.

