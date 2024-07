Meteorologia emite alerta de perigo para umidade do ar em 12% no Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta para esta quinta-feira (4), quanto à umidade relativa do ar que deve ficar entre 20% e 12% em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o instituto, o alerta segue até às 17h de hoje, podendo causar risco de incêndios florestais e perigo à saúde humana quanto ao ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Para isso, é indicado que a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, use hidratante para a pele e umidifique os ambientes. Além disso, não é recomendado a prática de atividades físicas.

Junho foi considerado o mês mais seco do ano até agora

O boletim climatológico divulgado pelo Inmet aponta que o déficit pluviométrico está em 400 mm, valor 52% abaixo da climatologia em relação ao ano anterior.

Conforme o instituto, não houve registro de precipitação acumulada nos últimos 30 dias. Com uma Normal Climatológica de referência entre 1981 e 2010 estabelecida em 47,4 mm para o mês, a ausência total de chuvas representa um desvio máximo desta variável.

