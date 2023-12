“Alemão” é preso após cometer 40 furtos em carros estacionados na Capital

Policia Civil prende homem que estava causando terror no centro da Capital, arrombando carros estacionados em frente a bares e restaurantes da cidade entre janeiro e maio deste ano. Após inúmeras denúncias a polícia iniciou esta investigação que terminou na última segunda-feira (29).

A Polícia Civil, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), desencadeou operação para realizar buscas domiciliares e prender E.A.T., 35 anos, vulgo Alemão, suspeito de, sozinho, a bordo de uma GM TRACKER ter cometido mais de 40 furtos de notebooks, celulares, Drones, armas de fogo e outros.

O alvo da operação policial foi preso em uma casa de alto padrão, localizada na Av. Aeroporto, Vila Palmira. Na residência havia forte aporte de câmeras de segurança, cercas elétricas e travas do tipo tetra nos portões.

Em posse do suspeito foram aprendidas 01 pistola da marca LUGER, modelo M90, calibre 9mm e 03 carregadores de pistola da marca GLOCK, todos de calibre 9mm. Dois Drones avaliados em mais de R$ 30 mil, furtados no dia 24/03/2023, do interior de um veículo no Bairro Chácara Cachoeira, também foram recuperados durante a operação policial.

Além disso, foram apreendidos: uma caminhonete L200 e um VW Space Fox com suspeitas de adulteração e vários outros objetos sem origem comprovada.

O criminoso, de vulgo ALEMÃO, que já possui condenação por tráfico de drogas, contrabando de cigarros, furto qualificado, posse de armas de fogo e outros, utilizava um veículo GM TRACKER, branco, com o qual rodava por bairros com aglomerações de bares e restaurantes, a fim de escolher veículos estacionados, que possuíam objetos aparentes em seus assentos e tapetes. Com o auxílio de uma lanterna, ALEMÃO confirmava a existência dos objetos, quebrava os vidros dos carros e subtraía tudo que havia de valor.

Cada furto durava cerca de 15 minutos, sendo que em um mesmo dia, o criminoso arrombou oito veículos dos quais subtraiu oito notebooks e demais eletrônicos. Na DERF, ALEMÃO confessou a posse ilícita das armas de fogo, o furto dos Drones e alegou ser contrabandista de cigarros.

Ele foi preso em caráter preventivo, conforme mandado expedido pela 1º Vara Criminal da Capital e também em flagrante delito, pela posse ilícita das armas de fogo.

