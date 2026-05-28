Grupo investigado por tráfico de drogas na Capital é alvo da Operação Atridas

Mandados foram cumpridos em Mato Grosso do Sul e em Goiás durante investigação sobre armazenamento e distribuição de entorpecentes

Uma operação realizada nesta quarta-feira, 27, em Campo Grande cumpriu mandados de prisão e de busca contra um grupo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na capital sul-mato-grossense.

A investigação começou em janeiro deste ano, após a apreensão de aproximadamente duas toneladas de maconha em uma residência no Bairro Residencial Betaville. No local, também foi encontrada uma caminhonete adulterada que seria utilizada no transporte da carga.

Com o avanço das apurações, investigadores identificaram a atuação de um grupo familiar apontado como responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição de drogas vindas da região de fronteira com o Paraguai. Segundo as investigações, imóveis eram utilizados como depósitos e veículos com adulterações auxiliavam no transporte dos entorpecentes.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, cerca de cinco mil reais em dinheiro, anotações relacionadas à movimentação das drogas, uma pistola calibre 380 e uma Toyota Hilux SW4 com placas falsas.

Outro imóvel utilizado pelo grupo também foi localizado. No endereço, foram encontrados 147 tabletes de maconha e uma balança de grande porte usada para pesagem da droga.

Além disso, veículos que seriam utilizados na distribuição dos entorpecentes foram apreendidos, entre eles um VW Gol, uma VW Saveiro, uma Honda CG e uma Honda Biz.

Os investigados foram encaminhados para a sede da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR). Ao todo, cinco mandados de prisão preventiva foram cumpridos, sendo um no estado de Goiás e os demais em Campo Grande.

O nome da operação, Atridas, faz referência à mitologia grega e remete a uma família marcada por disputas de poder e violência, em alusão ao núcleo familiar investigado no caso.

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