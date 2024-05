Celulares são recuperados e receptadores identificados na Operação “Linha Mercado Livre” em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (29/05), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas/MS deflagraram a operação “Mercado Livre II”, com o intuito de localizar e apreender aparelhos de telefones celulares furtados de vítimas diversas. A operação é resultado de investigações desenvolvidas pelas duas equipes, em razão de boletins de ocorrência registrados nos últimos meses.

Após tomarem conhecimento dos fatos, os policiais civis fizeram um levantamento de informações, e conseguiram descobrir onde os telefones estavam. As pessoas que estavam com os objetos provenientes de furtos foram identificadas e conduzidas para a delegacia onde foram ouvidas e poderão vir a responder pelo crime de receptação.

Já os aparelhos, sendo que inclusive, um deles foi subtraído no interior de uma igreja do município, foram apreendidos e serão restituídos aos verdadeiros proprietários. As investigações continuam para identificação e responsabilização dos autores dos furtos.

Juntos, os aparelhos recuperados foram avaliados em mais de R$ 4,5 mil.

A SIG de Três Lagoas/MS solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

Com informações da Depac.

