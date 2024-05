Prefeitura leva cursos gratuitos para o Aero Rancho, Noroeste e Distrito de Anhanduí

Do dia 03 a 08 de junho, a Prefeitura municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv) realiza os cursos de Manicure e Pedicure, Auxiliar Administrativo e Design de Sobrancelha, nos Bairros Noroeste, Aero Rancho e no Distrito de Anhanduí.

Apenas para os cursos ministrados em Anhanduí, as inscrições devem ser realizadas presencialmente na Subprefeitura. Para os demais cursos, as inscrições deverão ser feitas pelo https://sejuvcg-sejuv-polos.site.builderall.net/.

Os moradores terão a oportunidade de aprenderem sobre as principais atividades de um auxiliar administrativo, além das ferramentas utilizadas no dia a dia do setor.

Já no curso de Design de Sobrancelha, terão a oportunidade de aprender sobre mapeamento facial, aplicação de henna, marcação de linha e técnicas para melhorar o atendimento.

As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 3314-3577.

Serviço:

Anhanduí

Manicure e Pedicure

Data: 06 e 07 de junho (Período Integral)

08 de junho (8h às 11h)

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Subprefeitura de Anhandui

Endereço: Rua Zapatria, 775. Distrito de Anhandui

Anhanduí

Auxiliar Administrativo

Data: 06 e 07 de junho (Período Integral)

08 de junho (8h às 11h)

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Subprefeitura de Anhandui

Endereço: Rua Zapatria, 775. Distrito de Anhandui

Aero Rancho

Manicure e Pedicure

Data: 03 a 07 de junho

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Instituto Aciesp

Endereço: Rua Inocência Moreira dos Santos, 45. Aero Rancho, setor 6

Aero Rancho

Design de Sobrancelha

Data: 03 a 06 de junho

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Instituto Aciesp

Endereço: Rua Inocência Moreira dos Santos, 45. Aero Rancho, setor 6

Noroeste

Design de Sobrancelha

Data: 03 a 06 de junho

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Clube de Mães Jardim Noroeste

Endereço: Rua das Perdizes, 1084. Noroeste

