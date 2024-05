Confira o abre e fecha em Três Lagoas no feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira, 30 de maio, e na sexta-feira, 31 de maio devido ao feriado de Corpus Christi e ponto facultivo definido em Três Lagoas, diversos setores públicos e privados estarão fechados. Todos voltam ao expediente normal na segunda-feira, 03 de junho, às 7h.

Confira quais são os setores que estarão fechados e quais funcionarão no feriado:

O ABRE E O QUE FECHA

Não haverá expediente nas secretarias municipais na quinta-feira e sexta-feira durante todo o dia, bem como nos departamentos de atendimento ao público, CRAS, CREAS, Procon, Tributação e Trânsito.

SAÚDE

As Unidades de Saúde NÃO abrirão neste período, sendo assim, apenas rede urgência e emergência (UPA 24h e SAMU), bem como o Hospital Regional, estarão em funcionamento.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento Institucionais. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 67 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

MEIO AMBIENTE

A coleta de lixo segue o cronograma normal de cada dia. O buracão do Jupiá, local destinado para entulho de obras, fecha nesta quinta-feira, abre normalmente na sexta e no sábado.

A coleta de animais mortos, por sua vez, não funciona na quinta, mas atende na sexta-feira, normalmente. O contato do serviço é o 67 3524-3908 ou pelo Whatsapp pelo 67 99631-9458.

A coleta de pneus velhos, feita pelo EcoPonto, volta a funcionar apenas na segunda-feira a partir das 7h.

INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP basta entrar em contato pelo (67) 99296-2218 ou 99217-9946. Se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99125-3865 ou (67) 99300-1941.

ESPORTE

As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população que fez agendamento antecipado.

BALNEÁRIO

Abrirá normalmente a partir das 8h na quinta e na sexta-feira, bem como no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques (precisa pagar taxa) e mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.

FEIRA CENTRAL TURÍSTICA

A Feira Central Turística funcionará na sexta-feira, assim como de costume, com a abertura da praça de alimentação das 17h às 22h ao som de música ao vivo e happy hour. No sábado, o local abre das 5h às 12h.

CASA DO ARTESÃO

A administração da Casa do Artesão – que é da ACLAMS (Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul) – informou que o local estará fechado na quinta-feira, mas abre normalmente na sexta-feira (09) das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

SHOPPING POPULAR

Conforme a presidência do Shopping Popular, localizado na Circular da Lagoa Maior, o local estará aberto para atendimento das 8h às 12h nesta quinta-feira e, na sexta-feira (09), funciona em horário normal das 08h às 19h.

