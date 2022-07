Celulares, drones e equipamentos avaliados em R$ 380 mil são apreendidos

Homem de 33 anos, foi preso na noite de ontem (15), transportando aparelhos celulares, drones e diversos equipamentos sem a documentação legal de importação na MS-360, entre os municípios de Laguna Carapã e Ponta Porã. Segundo a polícia, o material é avaliado em 379 mil.

Conforme informações do site Dourados News, equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE) realizavam fiscalizações pela rodovia, quando abordaram um veículo, de modelo Toyota Etios, de cor branca, conduzido pelo rapaz de 33 anos. Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram equipamentos, celulares e drones sem a documentação.

As mercadorias, o veículo e o motorista foram encaminhados a delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.