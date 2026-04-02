Fiscalização nas rodovias começa nesta quinta-feira (2) e segue até domingo (5) em MS

Detran-MS reforça patrulhamento durante o feriado prolongado em Campo Grande e nas estradas estaduais

O feriado prolongado tem início nesta quinta-feira (2) e segue até domingo (5), com reforço na fiscalização nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Durante os quatro dias, agentes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizam ações de patrulhamento e policiamento viário.

A operação tem como foco a prevenção de acidentes, com fiscalização de excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, condução sob efeito de álcool e direção por pessoas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também serão verificados documentação, condições de segurança dos veículos e equipamentos obrigatórios.

O gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Rubens Ajala, orienta que os motoristas façam revisão antes de viajar.

“É sempre bom pedir para fazer uma verificação nos itens de segurança do veículo como limpador de pára-brisas, luzes, tanto setas quanto faróis, verificar água e óleo do motor e os freios, além de verificar se os itens obrigatórios estão no veículo como estepe, macaco e triângulo.

Sempre recomendamos andar com os faróis acesos, mesmo durante o dia e, em caso de chuva, nunca parar no acostamento, diminuir a velocidade e procurar um local seguro para parar, como por exemplo, um posto de gasolina.”

Em Campo Grande, a Operação Lei Seca será realizada normalmente ao longo do feriado. O Projeto Amigos do Parque, no Parque dos Poderes, acontece na sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), das 7h às 19h.

Na Operação Semana Santa de 2025, realizada também entre quinta e domingo, foram registradas 9.531 autuações por excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Ao todo, 39 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, com 12 prisões em flagrante.

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