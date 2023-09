CDL de Campo Grande acompanha ações da Polícia Civil contra furtos na Região Central

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande está acompanhando as ações da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, que através da 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizou os envolvidos no furto e na receptação dos objetos da empresa Molina Confecções. “Uma das ações que a CDLCG tem trabalhado é de levar mais segurança para a Região Central. Todos sabem e é notícia cotidiana que o Centro tem sofrido com as ações de furtos e roubos, mas não podemos deixar de reconhecer um trabalho quando ele é bem feito e executado”, diz o presidente da CDLCG, Adelaido Vila.

A fala vem ao encontro da apreensão de um homem de 32 anos e outro de 18 anos, pela Polícia Civil, através da 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande/MS, e da prisão em flagrante de um homem de 29 anos, pelo crime de receptação de objetos furtados. De acordo com informações da Polícia Civil, na quinta-feira (21), dois homens arrobaram a porta de vidro e grades de proteção do estabelecimento comercial e, em seguida, subtraíram uma escada, um bicicleta e mais de cem peças de roupas existentes no comércio, causando um prejuízo superior a R$ 5 mil.

Após investigações, eles foram identificados e qualificados como sendo autores do crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo e concurso de agentes. Também foi identificado que o homem de 29 anos, que é proprietário de um ferro velho, seria o receptador de parte dos objetos roubados. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao Poder Judiciário.

