CDL reúne empresários e lideranças para alinhar medidas de segurança

Objetivo da reunião é alinhar medidas de segurança antes do Dia das Mães

A CDL (Câmara dos Dirigentes Logistas) de Campo Grande convocou, na tarde desta segunda-feira (3), uma reunião com os empresários do varejo e a Polícia Militar, Polícia Civil e GCM (Guarda Municipal Metropolitana), para tratar sobre a insegurança, principalmente na região central da Capital.

Conforme o Diretor da CDL, Adelaido Villa, existe uma preocupação significativa por todo varejo de Campo Grande em relação às quadrilhas organizadas que estão invadindo comércios e colocando em risco a vida dos trabalhadores. Sobre a reunião, ele resume que o objetivo é de reunir pessoas do bem em prol de mais segurança.

“O que nos cabe é pedir socorro para as forças de segurança, para podermos agilizar os atendimentos e combater os crimes não só na área central, mas também nos bairros e shoppings que estão passando por esse problema hoje”, avalia.

“Muitas das pessoas que estão cometendo esses crimes são pegas e liberadas. Temos uma relação de pessoas com muita reincidência. Chegou a hora de unirmos forças, inclusive com o próprio judiciário, no sentido de tirar de circulação essas pessoas”, propõe Adelaido.

Durante a reunião, o Diretor-Administrativo Regional da Anitta Calçados, Marcos Esteves avalia o cenário da Capital em duas realidades, dos shopping’s onde existe uma estrutura e suporte ótimo e na rua, onde o fluxo é maior e a segurança da loja é feito independente. “Acabamos investindo mais e tendo custo adicional nessas lojas, que mesmo assim acabam sendo reprimidas e intimidadas por criminosos”, diz Marcos.

Na opinião dele, o que falta é mais ronda diária permanente, conforme feito no plano de final de ano. Por fim, ele citou também para a reportagem o problema na questão da insegurança, durante período de trabalho, em pontos de ônibus abandonados.

Participou também da chamada o Gestor da GCM na região central da cidade, Wesley de Oliveira. Ele explicou a importância da realização do boletim de ocorrência.

"Temos combatido parte de pequenos furtos, que vem a questão do b.o que é interessante fazer, porque existe o mapa de onde está sendo mais prejudicado. Essa denúncia é importante, pois a partir do momento que tivermos mais informações, atacaremos a situação que está mais incomodativa", explica.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf