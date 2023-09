Jogos da melhor idade reunirá mais de 900 idosos em Três Lagoas

Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, se tornou o epicentro do esporte sênior com a realização dos Jogos da Melhor Idade do estado, uma iniciativa da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL). O evento, que reúne cerca de 900 participantes, está programado para ocorrer até o dia 4 de outubro.

A cerimônia de abertura, realizada em 27 de setembro no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, foi marcada pela animação e tradição. Delegações de diferentes municípios desfilaram com as bandeiras de suas cidades ao som da Banda Marcial “Cristo Redentor”. Além disso, houve uma apresentação cultural do Coral Renascer da Diretoria de Cultura.

Durante a cerimônia, Rialino Medeiros, Secretário da SEJUVEL, deu as boas-vindas aos atletas e enfatizou a importância do esporte como promotor de qualidade de vida e agente de transformação.

O evento também contou com a presença de Roger Reggiori dos Santos, assessor especial da FUNDESPORTE, que destacou o esporte como uma das prioridades do Governo do Estado e agradeceu à Prefeitura de Três Lagoas pela parceria na realização do evento.

Os Jogos da Melhor Idade de MS 2023, sediados em Três Lagoas, incluirão competições de bocha e voleibol adaptado em locais como o Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (JOMAP) e Associação de Ensino de Mato Grosso do Sul (AEMS) para o vôlei, bem como no Centro de Convivência “Tia Nega” e na cidade de Ilha Solteira para a bocha. As competições se estenderão até o dia 4 de outubro.

Além de promover a prática esportiva entre os idosos, os Jogos também impulsionam a economia local, já que aproximadamente 900 pessoas, incluindo membros da comissão técnica e atletas, ocupam a rede hoteleira de Três Lagoas durante o evento. Treze hotéis na cidade estão acomodando esse público.

No dia 30 de setembro, está previsto o Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2023, seguido de um baile na ArenaMix, a partir das 18h e às 20h, respectivamente.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

