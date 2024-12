Acidente na MS-386 deixa quatro pessoas feridas e veículo sobre guard rail no sul de MS

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na rodovia MS-386, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã, na terça-feira (10). A colisão terminou com o capotamento de um Volkswagen Gol, que foi parar sobre o guard rail às margens da pista.

De acordo com informações do site Nova Notícias, o acidente aconteceu quando o Gol, que seguia em direção a Ponta Porã, teve sua traseira atingida por uma Saveiro pertencente a uma empresa de comunicação. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido na rodovia.

O impacto foi tão forte que os dois automóveis capotaram. A Saveiro parou de um lado da rodovia, enquanto o Gol ficou do lado oposto, sobre o guard rail. Apesar da gravidade do acidente, os ocupantes dos veículos sofreram apenas ferimentos leves.

Na Saveiro, estavam duas pessoas que tiveram escoriações leves. Um dos ocupantes é morador de Rio Brilhante e o outro reside no estado do Paraná. No Gol, estavam o motorista, morador de Coronel Sapucaia, e seu filho de 14 anos. O condutor também sofreu escoriações, enquanto o adolescente ficou com um corte no tornozelo esquerdo. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional de Amambai pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente, e os veículos foram removidos da pista para evitar novos incidentes.

