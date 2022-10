Colisão entre carreta e ambulância de MS deixa 4 feridos

Uma ambulância com placas de Aral Moreira se envolveu em um acidente com uma carreta Scania bitrem, na BR-163, entre os municípios de Guaíra e Mercedes, estado do Paraná. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (20). Quatro pessoas que estavam na ambulância tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para Guaíra.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Não houve vítimas fatais.

A ambulância de Aral Moreira, conforme publicação do jornal Ponte de Notícias, fazia o trajeto Mercedes e Guaíra e tentou ultrapassar a carreta, mas colidiu com o outro veículo ao retornar para a própria faixa na pista.

Após a batida, a ambulância capotou algumas vezes até cair em um barranco as margens da pista. O veículo ficou destruído. Um guincho foi chamado para retirar a ambulância.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.